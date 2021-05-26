26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект техрегламента на никотинсодержащую продукцию пройдет внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС к концу 2022 года, сообщила журналистам заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман, передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом появления новых видов никотинсодержащей продукции было принято решение регулировать ее на уровне Евразийского экономического союза, отметила Ольга Бартман. "На данный момент есть решение Совета Евразийской экономической комиссии о том, что будет разрабатываться технический регламент на никотинсодержащую продукцию. Основной разработчик - Армения. Планируется, что к концу 2022 года страны будут проводить внутригосударственное согласование данного документа", - сказала она.

По словам заведующей отделением, на уровне страны этому вопросу также уделяется большое внимание. Работа по регулированию никотинсодержащей продукции в плане ужесточения продолжается, добавила она.

На сегодня в Беларуси запрещена открытая выкладка никотинсодержащей продукции. Ее запрещено продавать несовершеннолетним, реализовывать посредством разносной торговли, через торговые автоматы, методом самообслуживания, при котором покупатель имеет непосредственный доступ к ней. Также это касается продажи через интернет-магазины, на рынках, в комиссионных магазинах.

"Кроме того, поступают предложения внести изменения в действующий технический регламент на табачную продукцию. Этот вопрос совсем скоро будет обсуждаться на площадке ЕЭК, и, соответственно, страны примут решение, стоит это делать или нет, может быть, необходимо регулировать каким-то другим образом. Но логические предпосылки к этому существуют", - сказала Ольга Бартман.

Всемирный день без табака пройдет 31 мая в Беларуси. Сейчас в стране проводится республиканская информационно-образовательная антитабачная акция, во время которой население информируют о негативном воздействии никотина на организм, способах отказа от табачной и нетабачной никотинсодержащей продукции, а также о лечении никотиновой зависимости.

ВОЗ в 2021 году проводит годовую глобальную кампанию "Пандемия COVID-19 - повод отказаться от табака". Выпущен новый чат-бот в приложении WhatsApp "Откажись от табака" (Quit tobacco today!), опубликован документ "Более 100 причин для отказа от табака". Информационная кампания поможет минимум 100 млн человек, пытающихся избавиться от пагубной привычки, поддерживать связь с сообществами бросающих курить.-0-