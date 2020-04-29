Проект "Центурион": в Беларуси модернизировали комплекс управления артиллерийским огнем

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси провели глубокую модернизацию автоматизированного комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона "Центурион". Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.

Проект реализовали специалисты ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления". Основой стал комплекс командирских машин управления 1В12 советского производства. "Инженеры оставили от проверенного временем комплекса 1В12 только шасси гусеничной техники, - рассказали в Госкомвоенпроме. - Техническое оснащение командирских машин управления практически полностью заменено высокотехнологичными компонентами отечественного производства. Теперь там установлены современные средства связи и передачи данных, навигации и ориентирования, автономная система энергоснабжения и кондиционирования. Все технические средства на программном уровне интегрированы в единую систему боевого управления комплексом. Это существенно повысило эффективность и тактико-технические характеристики комплекса".

Практическая апробация в условиях полигона показала, что время управления артиллерийским дивизионом без снижения его качества сократилось в 4-5 раз. "По своим функциональным возможностям комплекс позволяет существенно повысить эффективность координации подразделениями артиллерийского дивизиона и, как следствие, улучшить качество и оперативность их боевого применения", - отметили в Госкомвоенпроме.

На случай выхода в боевой обстановке цифровой системы из строя разработчики не исключили из состава изделий комплекса соответствующие приборы и технические средства, позволяющие традиционными способами решать задачи подготовки и управления огнем артиллерийского формирования. По словам создателей "Центуриона", для освоения аппаратуры комплекса не требуется продолжительного обучения. Достаточно пары методических занятий, и обычный пользователь компьютерной техники сможет уверенно на ней работать.-0-