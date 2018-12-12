Проект цифровизации здравоохранения стартует в 2019 году в трех пилотных регионах

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск, Минская и Гродненская области выбраны пилотными регионами, в которых в 2019 году начнется реализация проекта по внедрению электронного здравоохранения. Об этом сообщил журналистам заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В плане цифровизации здравоохранения в регионах можно выделить Гродненскую область, где реализуется проект по телеконсультациям. Витебская и Гомельская области, исходя из статистики, тоже успешно внедряют информационные технологии. Вообще Минская и Гродненской области, а также Минск по проекту цифровизации страны включены в качестве пилотных регионов. Начнем реализацию проекта в следующем году", - сказал Виктор Сидоренко.

Пилотный проект подразумевает, что ряд учреждений здравоохранения области будут информатизированы: начиная с прокладки новых инженерных сетей с подключением к широкополосному доступу в интернет, создания защищенных каналов связи и заканчивая приобретением компьютеров и техники, обеспечением персонала в работе с такими системами.

Планируется, что основная часть работ по проекту завершится к 2022 году. "Но это не значит, что затем процесс остановится. IT-технологии постоянно развиваются. Поэтому создание новых сервисов, расширение спектра услуг - все это будет продолжаться и далее. А проект позволит заложить базис", - отметил Виктор Сидоренко.

Он добавил, что в этой работе Беларусь ориентируется на опыт Казахстана и России.

"Со следующего года начнется финансирование проекта модернизации системы здравоохранения Беларуси в трех перечисленных регионах из средств Всемирного банка", - добавил представитель Минздрава. А в целом финансирование IT-направления в здравоохранении производится из трех источников: средств двух государственных программ - "Развитие цифровой экономики и информационного общества" (конкретно - на создание системы электронных рецептов) и "Здоровье народа и демографическая безопасность" - на 2016-2020 годы, а также средств местных бюджетов. Затраты за шесть месяцев этого года на мероприятия по информатизации здравоохранения в Беларуси составили порядка Br8 млн. По словам Виктора Сидоренко, расходы на эти цели растут каждый год.-0-