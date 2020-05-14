Проект указа о мерах поддержки организаций культуры вынесен на общественное обсуждение

14 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О мерах поддержки организаций культуры и иных организаций, осуществляющих проведение культурно-зрелищных мероприятий" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документ направлен на обеспечение стабильной работы организаций культуры и других организаций, которые проводят культурно-зрелищные мероприятия, в условиях распространения в Беларуси коронавирусной инфекции. Проект нацелен на оперативное и комплексное урегулирование процедур по выдаче удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий на территории страны, уплаты госпошлины за их выдачу, а также выплаты гражданину и юридическому лицу денежной компенсации стоимости входного билета в случае отмены либо изменения сроков проведения такого мероприятия, порядок которых установлен Кодексом о культуре и Налоговым кодексом.

Организатор общественного обсуждения - Министерство культуры. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с сегодняшнего дня по 24 мая включительно на электронный адрес expert.minkult@gmail.com.-0-