Проект указа о тепловой модернизации жилфонда внесен в правительство

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда" внесен в правительство. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник производственно-технического отдела департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Даниленко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Проект указа доработан по поручению правительства, согласован со всеми заинтересованными. 2 ноября внесли его в установленном порядке в Совет Министров для принятия решения", - сказал Александр Даниленко.

Предварительно было проведено общественное обсуждение документа. "Предложений много, но они должны соответствовать действующему законодательству. Ряд несущественных предложений мы учли при доработке. Кроме того, проект указа обсуждался и был одобрен на общественно-консультативном совете по предпринимательству при Госстандарте с участием общественных организаций", - добавил он.

Александр Даниленко также подчеркнул, что помимо проекта указа совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, облисполкомами и Мингорисполкомом разработан проект постановления, который утверждает положение о порядке планирования, реализации и финансирования энергоэффективных мероприятий в жилфонде. Разработан проект договора на оказание и финансирование этих услуг.

Как сообщалось, согласно проекту указа, население будет частично финансировать тепловую модернизацию. Эта доля в возмещении затрат будет варьироваться в зависимости от полученного эффекта в конкретном доме. Средства граждан предлагается аккумулировать на специальных счетах облисполкомов и Минского горисполкома. Выплаты предлагается осуществлять ежемесячно равными долями в течение 10 лет. При этом ежемесячный платеж будет предоставляться отдельным счетом, то есть не будет представлен в жировках.-0-