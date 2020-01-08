Проект указа о ценах на лекарства и медтехнику вынесен на общественное обсуждение

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медтехнику, а также запасные части к ней вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на совершенствование порядка ценообразования на данный перечень медицинских товаров. Организатором общественного обсуждения выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как отмечается в обосновании к проекту указа, в настоящее время отсутствует необходимость регулирования цен на весь перечень медицинских товаров, которые закупаются учреждениями здравоохранения посредством процедур госзакупок. В действующем порядке формирования цен, определенном указом №366 от 11 августа 2005 года, при ввозе в Беларусь лекарств, изделий медназначения и медтехники оптовая и розничная цены формируются, исходя из контрактной цены поставщика, в результате чего установление ограничений размера оптовых и розничных надбавок не является сдерживающим фактором при формировании необоснованно высоких цен.

Проект указа, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает распространение действия ценового регулирования на товары по перечням, установленным Министерством здравоохранения, включающим наиболее значимые и востребованные товары, а также товары, имеющие ограниченное предложение на рынке.

В отношении лекарств проект документа предполагает распространение порядка ценообразования на перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением Минздрава №65 от 16 июля 2007 года.

Кроме того, проектом указа предусмотрено изменение действующих диапазонов и размеров предельных оптовых и розничных надбавок.

Отмечается, что принятие указа позволит создать равные условия для субъектов хозяйствования государственной и частных аптечных организаций, оптимизировать работу субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную реализацию лекарственных средств.

Распространение порядка установления оптовых и розничных цен на перечень основных лекарственных средств, а также перечень изделий медицинского назначения и медицинской техники, запасных части к ней позволит сохранить и усовершенствовать механизм ценового регулирования, позволив субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены на товары, не включенные в перечень. При этом условия конкуренции, в которых в настоящее время находятся участники рынка, не позволят увеличить цены на нерегулируемые лекарственные средства и вызвать рост индекса потребительских цен.

Свои замечания и предложения по проекту указа можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси по 20 января.-0-