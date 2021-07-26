Проект указа об автоперевозках пассажиров нацелен решить проблему нерегулярных перевозок - депутат

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа Президента "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" нацелен решить проблему нерегулярных перевозок. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский.

"Самый главный вопрос, который должен решить указ, - урегулировать работу нерегулярных автоперевозчиков. И в большей степени это касается пригородных, региональных, межрегиональных маршрутов. И как разновидность нерегулярных перевозок - автомобилей такси. Дело в том, что основная проблема, на мой взгляд, связана с тем, что на данном рынке предложение превышает спрос. То есть на сегодняшний день большое количество перевозчиков, и это обусловлено тем, что на рынок автоперевозок очень легко входить. И мы уже давно наблюдаем, что недобросовестная конкуренция на этом рынке подогревает желание некоторых находить лазейки и обходить законодательство для того, чтобы нести меньшие затраты и соответственно получать большую прибыль", - сказал Игорь Комаровский.

Проект указа Президента "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" вынесен на общественное обсуждение. Он подготовлен для обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров, создания условий для добросовестной конкуренции и повышения качества оказываемых населению услуг.

В том числе проектом документа предусматриваются разработка механизма допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями такси, путем введения регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителя авто, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси.

Предлагается введение оснований для принятия ограничительных мер и самих мер за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями такси. Документом предусматривается обязательное заключение автомобильными перевозчиками - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, (кроме ИП, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц), с водителями трудовых договоров. Также будут регулироваться вопросы аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что по договору аренды авто с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором могут выступать только юрлица и ИП.

Проектом предлагается внесение изменений в указ от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" для комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 31 июля 2021 года.

По словам парламентария, общественное обсуждение проекта указа очень важно. "Во-первых, с точки зрения информирования о том, что регулятор планирует сделать, чтобы это не было сенсацией. Во-вторых, исходя из психологических посылов, те, кто действительно под прикрытием занимаются нерегулярными перевозками, а по факту, по сути дела, являются регулярщиками, чтобы они имели возможность своевременно принять решение о своей дальнейшей деятельности", - добавил он.-0-