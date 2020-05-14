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14 мая 2020, 12:11

Проект указа об изменениях в правила охоты дорабатывается с учетом предложений

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа по внесению изменений и дополнений в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты дорабатывается с учетом поступивших предложений, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Виталий Бондаревич.

"Множество предложений по усовершенствованию правил охоты поступило к нам как от общественности, так и от госорганов. Сейчас с учетом этих замечаний мы дорабатываем проект указа. Затем он будет направлен на согласование", - рассказал Виталий Бондаревич.

Если первоначальный вариант проекта документа предусматривал внесение изменений в два указа, то нынешний - уже в четыре. "Например, предлагается увеличить сроки действия медицинской справки на хранение и ношение оружия и разрешения на владение оружием. Эти моменты надо согласовать", - отметил представитель Минлесхоза.

"Есть спорные вопросы. Например, предлагалось разрешить охоту не с 18, а с 16 лет. Пока неизвестно, будет ли вводиться эта норма. Мы ждем заключения различных органов, чтобы объективно к этому подойти, - сказал Виталий Бондаревич. - Многие нормы, предусмотренные первоначальным вариантом проекта указа, останутся и в окончательной версии. Например, введение моратория на изъятие глухаря в Брестской и Гродненской областях. Это научно обоснованная мера".

Действующую редакцию правил предлагается разделить на два документа: правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства. Это позволит облегчить изучение требований законодательства.-0-

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