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Общество
23 января 2020, 17:08

Проект "Университет 3.0" призван сформировать у студентов интерес к карьере ученого - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Университет 3.0" призван сформировать у студентов интерес к карьере ученого, заявил министр образования Игорь Карпенко на круглом столе "Молодежное университетское стартап-движение в области новых и высоких технологий", который прошел в Белорусском государственном университете в преддверии Дня белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспериментальный проект по созданию в учреждениях высшего образования модели "Университет 3.0" реализуется с 2018 года. Отрадно, что число его участников увеличивается - сегодня их восемь. "Перед университетами поставлена задача сформировать у студенческой молодежи интерес к карьере ученого и предпринимателя-инноватора", - отметил Игорь Карпенко.

Концепция "Университет 3.0" была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание в университетах интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

За 2019 год в четырех университетах открыта подготовка по трем и спроектированы две новые специальности инновационной, изобретательской и предпринимательской направленности. В образовательный процесс введены более 50 соответствующих учебных дисциплин. Пересмотрена методика образовательного процесса, используются новые технологии обучения. Планируется открытие новых специальностей на уровне дополнительного образования взрослых. Внедрены новые элементы образовательной среды для развития инновационного поведения обучающейся молодежи во внеучебное время.

Вместе с тем необходимо внедрить в образовательный процесс сетевые формы взаимодействия, добавил министр. В связи с этим разработан и согласован с заинтересованными проект указа о сетевой форме взаимодействия, выработаны соответствующие схемы и, что немаловажно, определены подходы к финансированию этой формы.

По словам Игоря Карпенко, внедрение сетевой формы взаимодействия позволит учащимся, студентам, магистрантам, аспирантам одного учреждения образования обучаться в другом учреждении образования, которое обладает уникальным учебным оборудованием, современными методиками или инновационными учебными дисциплинами.

Участниками встречи стали более 30 молодых ученых, достигших значительных успехов в научно-инновационной деятельности. Это представители 20 высших учебных заведений страны. Вместе с главой ведомства исследователи обсудили перспективы междисциплинарного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов. Внимание также уделили вопросам коммерциализации научных достижений, поиска инвесторов и государственной поддержки инноваций.-0-

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