Проект в области прорывной терапии против рака будет поддержан бюджетом

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект в области иммунотерапии рака частично будет поддержан за счет бюджета, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Иммунотерапия, как ожидается, будет доступна в республике уже в этом году. В Беларуси зарегистрировано несколько таких препаратов. По одному из них разрабатывается проект по разделению рисков. Суть в том, что разработчик берет на себя расходы по началу терапии, а дальше за счет бюджета будут подхвачены те пациенты, у которых лечение оказалось наиболее эффективным.

"Надо понимать: иммунотерапия не панацея. Если взять 4-ю стадию рака легкого, то данные препараты демонстрируют эффективность у 16-20% больных. Это существенный научный прорыв, позволяющий продлить жизнь на годы, - сказал Владимир Караник. - Но речь идет только о каждом пятом, а для четверых препарат окажется недейственным. Поэтому и появилось предложение, что производитель за свой счет предоставляет лекарство для оценки чувствительности, а бюджетные деньги используются для лечения всех тех, у кого есть эффект от начала терапии".

Кроме того, планируется упростить поступление на белорусский рынок редких препаратов, продающихся за границей. Речь идет о лекарствах для лечения пациентов с орфанными заболеваниями. В новом законе об обороте лекарственных средств заложена норма о том, что часть из них может продаваться в республике в оригинальной упаковке, но с зарегистрированным стикером-инструкцией со всей информацией на русском языке. -0-