Проект "Водная стратегия - 2030" пройдет стратегическую экологическую оценку

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приступило к проведению стратегической экологической оценки (СЭО) проекта стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года, известной также как "Водная стратегия-2030", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Оценку проекта стратегии будет проводить специально созданная группа национальных экспертов, в состав которой вошли опытные специалисты в области управления водными ресурсами, здравоохранения, геологии, гидрогеологии, ландшафтов и землепользования, биоразнообразия, качества воздуха, изменения климата и социально-экономических вопросов. Группа проведет стратегический целевой анализ, оценку вероятных последствий, рассмотрит альтернативы и разработает рекомендации по реализации стратегии. Подготовка доклада по стратегической экологической оценке, а также окончательной версии "Водной стратегии - 2030" с учетом всех рекомендаций запланирована на начало 2020 года.

В пресс-службе отметили, что стратегическая экологическая оценка является международно признанным инструментом зеленой экономики, позволяющим оптимизировать процессы государственного планирования в различных секторах, в том числе в сфере управления водными ресурсами. Оценка помогает предотвратить возможные негативные последствия воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения. С 2017 года проведение такой оценки является обязательной процедурой при разработке большинства государственных стратегий и программ в Беларуси.

Техническую и организационную помощь в реализации пилотного проекта оказывает Европейская экономическая комиссия ООН при финансировании Европейского союза по программе "Водная инициатива Европейского союза плюс". ЕЭК ООН окажет методологическую помощь белорусским специалистам в выполнении СЭО, проведет ряд семинаров и тренингов для представителей государственных органов управления и общественности.

Одним из ожидаемых результатов совместного пилотного проекта является подготовка отчета о соответствиях и различиях требований белорусского законодательства по стратегической экологической оценке положениям Протокола ЕЭК ООН по СЭО. Такая оценка может стать дополнительным источником информации при рассмотрении вопроса о возможном присоединении к данному протоколу.

Протокол по стратегической экологической оценке требует от сторон оценки возможных экологических последствий реализации планов и программ. СЭО проводится на более ранней стадии процесса принятия решений, чем проектная оценка воздействия на окружающую среду, и рассматривается как ключевой инструмент для устойчивого развития. Благодаря СЭО планы развития в ключевых секторах, таких как энергетика, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, отходами, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, могут быть разработаны с учетом фактора экологии и здравоохранения. В частности, такая оценка позволяет выявлять наиболее устойчивые и экономически эффективные альтернативы стратегического развития для зеленого экономического роста, адаптации к изменению климата, привлечения новых инвестиций и охраны окружающей среды. Протокол по СЭО призывает к активному вовлечению общественности, что улучшает систему управления и способствует трансграничному сотрудничеству.-0-