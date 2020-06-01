Проект Всемирного банка поддержит создание многопрофильного исследовательского центра на базе БГУ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многопрофильный исследовательский STEM-центр будет создан на базе Белорусского государственного университета. Это предусмотрено проектом по модернизации системы высшего образования в Беларуси, для которого Всемирным банком выделяется заем в 100 млн евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве ВБ в Беларуси.

"Цель проекта заключается в том, чтобы создать или модернизировать учебные лаборатории и научно-исследовательскую базу в вузах, обеспечить учебные помещения современным оборудованием, создать или модернизировать центры коллективного пользования уникальным учебным и научно-исследовательским оборудованием. При этом инвестиционные мероприятия будут дополнены обучением по использованию нового оборудования", - рассказали в представительстве Всемирного банка.

Важным направлением станет обеспечение инфраструктуры для создания многопрофильного исследовательского STEM-центра на базе БГУ. "Этот центр позволит организовать практико-ориентированное обучение в различных инновационных областях и будет однозначно соответствовать потребностям отраслей экономики. В центре будет создано около 30 учебных лабораторий по основным направлениям междисциплинарных исследований по биологии, химии, физике и информатике", - пояснили в представительстве ВБ. Предполагается, что этот центр будет проводить обучающие мероприятия и разрабатывать программы в областях, еще не представленных в белорусских вузах, в том числе в области биоинженерии, нанохимии, синтетической и системной биологии, биотехнологий, фармакологии, биоинформатики, биомеханики.

Во время проекта также планируется капитальный ремонт зданий и помещений вузов для улучшения учебно-образовательной среды в целом, создания безбарьерной среды, повышения энергоэффективности.

Одно из мероприятий проекта - создание независимого агентства по обеспечению качества образования. Ключевое значение в этом процессе будет иметь тот факт, что в качестве основы будут применяться Стандарты и руководства для обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG-2015), которыми руководствуются страны - участницы Болонского процесса и которым привержена и Беларусь, пояснили в представительстве ВБ.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $2,1 млрд. Также страна получила грантовое финансирование в размере $31 млн. Действующий инвестиционный портфель ВБ включает 11 проектов на общую сумму $1,15 млрд. В настоящий момент Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси, а также возможность для финансирования мероприятий по расширению программ социальной поддержки населения.-0-