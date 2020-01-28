Проектные решения по аэроэкспрессу в Национальный аэропорт должны быть приняты к сентябрю - Авраменко

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектные решения по запуску аэроэкспресса в Национальный аэропорт Минск должны быть приняты к сентябрю 2020 года. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на коллегии Департамента по авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ведется проектирование данного объекта, в ближайшее время мы должны принять решение по так называемой точке ввода (аэроэкспресса. - Прим. БЕЛТА) в Национальный аэропорт", - сказал руководитель ведомства. Все проектные решения, по его словам, должны быть приняты до 1 сентября.

Министр обратил внимание на то, что запуск аэроэкспресса должен быть увязан с концепцией дельнейшего развития аэропорта. В частности, со строительством нового терминала. "Это непростое и очень ответственное решение на перспективу", - подчеркнул он, обращаясь к руководству аэропорта и Департамента по авиации.

Перед руководством аэропорта поставлена задача ускориться с принятием решений по терминалу (его архитектурному проекту, функционалу, количеству пассажиров, на которое он будет рассчитан). "Эти решения уже не терпят никакой затяжки", - подчеркнул министр.

Кроме того, аэропорту необходимо в ближайшее время определиться с очередностью работ по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы.-0-