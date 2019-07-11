Проекты изменений законодательства в сфере риелторской деятельности внесены в правительство

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси завершило подготовку изменений в законодательство по вопросам риелторской деятельности. Проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты" внесены на рассмотрение в правительство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей на получение качественных риелторских услуг.

В частности, корректируется ценовое регулирование риелторской деятельности, вносятся изменения в порядок оплаты риелторских услуг физическими лицами, исключается предоплата за оказание риелторских услуг по найму объектов жилищного фонда, отменяется государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам.

Изменения разрабатывались с учетом мнений и предложений органов государственного управления, потребителей риелторских услуг и организаций, оказывающих такие услуги. Проекты нормативных правовых актов по вопросам риелторской деятельности рассматривались созданным при Минюсте общественно-консультативным (экспертным) советом по развитию предпринимательства. К обсуждению были привлечены Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь и ОО "Белорусский республиканский союз юристов".

В процессе общественного обсуждения на сайт "Правовой форум Беларуси" поступило 210 сообщений от 131 участника. Также замечания и предложения можно было направлять непосредственно на электронный адрес Минюста. Все поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и предложения проанализированы и по возможности учтены, отметили в пресс-службе.-0-