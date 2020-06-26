Проекты обновленных КоАП и ПИКоАП поступили в Палату представителей

26 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях поступили в Палату представителей. Такая информация размещена на ее сайте.

Законопроекты находятся на рассмотрении в Постоянной комиссии по законодательству. Ранее ее председатель Светлана Любецкая рассказала БЕЛТА, что при доработке документов парламентарии будут придерживать комплексного подхода. "Будем очень плотно работать со всеми правоприменителями, представителями общественности, заинтересованными госорганами, гражданами. Будут привлекаться эксперты, ученые", - рассказала председатель Постоянной комиссии по законодательству. Это позволит анализировать все имеющиеся мнения и взгляды, а значит, объективно прорабатывать предлагаемые нормы.

Административное законодательство Беларуси претерпело значительные изменения. В обновленных кодексах существенно снижен карательный уклон. Разработчики новых редакций смягчили ответственность по 236 составам правонарушений. Усилена профилактическая роль кодексов. Оптимизировано количество госорганов и должностных лиц, уполномоченных на ведение административного процесса. Обеспечено максимально оперативное ведение административного процесса. Так, если человек признает вину, то протокол не составляется, а сразу выносится постановление о привлечении к ответственности. Проекты КоАП и ПИКоАП направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, других ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.-0-