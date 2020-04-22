Проекты по дезинфекции объектов окружающей среды разрабатывают в ПолесГУ

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете разрабатывают технологии противодействия распространению вирусных инфекций на основе дезинфекции объектов окружающей среды, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан инженерного факультета кандидат технических наук Владимир Штепа.

Одним из наиболее перспективных направлений, которые развивают в сотрудничестве с другими вузами, является технология использования ультразвуковых комплексов. Их можно применять как для прямого механического обеззараживания объектов окружающей среды, так и для усиления действия других дезинфектантов.

В открытой в этом году совместно с Запорожским национальным университетом международной лаборатории "Инженерная экология" начали создавать энергоэффективные озонаторы повышенной продуктивности для обеззараживания водных растворов (в том числе сточных вод), поверхностей и воздуха. Такой проект особенно актуален для противодействия распространению разного рода заболеваний, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Озонатор представляет собой электротехнический агрегат, в котором воздух проходит через электрическую дугу, где молекулы кислорода преобразуются из двухатомных (О2) в трехатомные (О3). Системная озонотерапия может быть потенциально полезна при SARS-CoV-2: обоснование и механизм действия уже были клинически доказаны для других вирусных инфекций и показали высокую эффективность в научных исследованиях", - отметил ученый.

Еще один научно-прикладной проект инженерного факультета - автоматизированные комплексы, которые используют электролизные процессы. Актуальность этих разработок подтверждает и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, который рекомендует для дезинфекции поверхностей и уменьшения риска инфицирования коронавирусом использовать раствор с 0,1% гипохлорита натрия.

"Такой дезинфектант можно получить путем электролиза водного раствора обычной кухонной соли - хлорида натрия. Прозрачная жидкость с запахом хлора является химическим аналогом растворов типа "Белизна" и предназначена для обеззараживания помещений, оборудования и кожи. При этом она соответствует нормативным показателям безопасности (эффективности) дезинфекционных и антисептических средств и относится к малоопасным химическим соединениям", - пояснил декан.

В университете рассчитывают, что все эти научно-технологические проекты станут базисом для противодействия разного рода чрезвычайным ситуациям, в том числе связанным с вирусными заболеваниями.-0-