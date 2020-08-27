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27 августа 2020, 20:18

Проекты техпомощи в области электротранспорта и водных ресурсов планируют реализовать в Беларуси

Во время заседания. Фото Минприроды
Во время заседания. Фото Минприроды

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты международной технической помощи в области развития электротранспорта и управления водными ресурсами планируют реализовать в Беларуси. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время заседания Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ (МЭС СНГ) в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды эффективно работает над привлечением международной технической помощи. Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с международными донорами для решения природоохранных задач. Сейчас разрабатываются проекты международной технической помощи с общим бюджетом более $11 млн", - сказал Андрей Худык. Они касаются в том числе сферы управления пресноводными экосистемами международной значимости, развития электротранспорта, управления поверхностными и подземными водами в трансграничных речных бассейнах рек Буг и Неман, вывода из обращения озоноразрушающих веществ. Кроме того, совместно с ПРООН ведутся переговоры с трастовым фондом " Россия-ПРООН" по финансированию проекта "Восстановление нарушенных торфяников в Беларуси" с бюджетом $5 млн.

В настоящее время Минприроды реализует 12 проектов международной технической помощи с общим бюджетом более $30 млн и 11 млн евро. По словам министра, эти проекты позволяют наращивать потенциал страны в природоохранной сфере, разрабатывать проекты нормативных правовых актов с учетом международного опыта, закупать необходимое оборудование, проводить мероприятия для выполнения международных обязательств.

Андрей Худык также заявил, что Беларусь является одним из мировых лидеров по восстановлению болот. Начиная с 2007 года, Минприроды совместно с международными донорами реализует крупномасштабные проекты на общую сумму более $12,5 млн в области устойчивого управления водно-болотными угодьями. "Это позволило восстановить почти половину из 190 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников. Благодаря проводимым мероприятиям Беларусь сможет предотвратить выбросы в атмосферу почти 5,5 т углекислого газа за 20-летний период, что в перспективе позволит выйти на создание углеродного рынка в стране", - отметил министр.

Кроме того, Минприроды проводит работу по привлечению международных средств для организации экологически безопасного обращения со стойкими органическими загрязнителями. В 2018 году Беларусь получила финансирование Глобального экологического фонда для реализации двух крупномасштабных проектов международной техпомощи на общую сумму свыше $12 млн. "Благодаря этому планируется уничтожить свыше 2 тыс. т опасных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, и почти 2 тыс. т непригодных пестицидов, а также создать объект экологически безопасного уничтожения стойких органических загрязнителей и других опасных отходов в одном из регионов страны. Ввод в эксплуатацию такого объекта позволит системно решить проблемы обезвреживания СОЗ в Беларуси, а также в перспективе уничтожать все опасные отходы", - подчеркнул глава ведомства.

Андрей Худык на сегодняшнем заседании был избран председателем МЭС СНГ. Также на встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с обеспечением природоохранной деятельности. Члены совета обменялись опытом работы в таких областях, как снижение загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки, использование современных информационных технологий в природоохранной деятельности, обсудили проект плана совместных действий Электроэнергетического совета СНГ и МЭС СНГ.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев передал Андрею Худыку поздравительный адрес в честь 60-летия со дня основания системы охраны окружающей среды в Беларуси.

МЭС СНГ был создан 8 февраля 1992 года соглашением о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды. А 31 мая 2013 года в Минске было подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств - участников СНГ, которое подтвердило статус совета. Его основные задачи - работа по гармонизации природоохранного законодательства, содействие разработке общих методических подходов в области экономики природопользования и охраны окружающей среды, организация разработки и содействие выполнению межгосударственных программ и проектов.-0-

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заседания Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Худык электротранспорт
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