Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание Insider составило рейтинг европейских столиц с самым дешевым проездом в метро. Минск и Киев разделили первую строчку рейтинга, сообщает БЕЛТА.

Издание отмечает, что крупные города Европы зачастую лучше всего исследовать, используя общественный транспорт. Многие европейские столицы имеют разветвленную систему метро, которая позволяет туристам и местным жителям передвигаться быстро и, главное, дешево.

Одна поездка в метро Минска и Киева стоит Br0,65 и 8 гривен соответственно. Таким образом, ее стоимость составляет 32 цента, что дешевле всего в Европе.

В румынском Бухаресте поездка в подземке обойдется в 58 центов, чуть дороже - 60 центов - придется отдать в Москве. За 90 центов можно проехаться в метро болгарской столицы Софии. Далее в рейтинге столиц с дешевой подземкой идут Прага (Чехия), Таллин (Эстония), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Афины (Греция). Замыкает подборку португальская столица - Лиссабон, где поездка стоит $1,6.

Рейтинг составлен на основе базовой стоимости одной поездки.-0-