Профактив ФПБ благоустраивал территорию Кургана Славы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профактив Федерации профсоюзов Беларуси во главе с председателем Михаилом Ордой традиционно провел республиканский субботник на уборке территории Кургана Славы, передает корреспондент БЕЛТА.

Благоустройством мемориального комплекса ФПБ занимается с 2015 года. За это время проведена масштабная реконструкция: полностью заменен травяной покров, реконструированы обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, отреставрирована мозаика и барельефы, полностью заменено световое оформление. На территории мемориала установлен каскад солнечных батарей, который питает подсветку. Размещены информационные стенды о наступательной операции "Багратион" и военачальниках, которые во время Великой Отечественной войны руководили этой операцией.

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков у подножия Кургана планируется установить штурмовик ИЛ-2. Сейчас этот боевой самолет реставрируют - оригинальные бронекорпус, шасси и хвостовая часть будут сохранены.

В 2017 году Федерация профсоюзов за реконструкцию мемориального комплекса "Курган Славы" удостоена высочайшей награды - премии "За духовное возрождение".-0-