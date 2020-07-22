Профессии архитектора нужно вернуть былой престиж - Пархамович

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессии архитектора необходимо вернуть былой престиж. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович на встрече с архитекторами областей, Минска и областных центров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Руководитель министерства констатировал, что в настоящее время "архитектура практически сдала свои позиции в угоду экономической целесообразности, пожеланиям заказчиков". "Сегодня все работает в угоду эффективности, скорости и цене. Но мы должны понимать, что ни в коем случае нельзя упускать эстетическую составляющую. Архитектура является одним из важнейших направлений деятельности строительного комплекса", - подчеркнул Руслан Пархамович.

На встрече специалисты обсудили широкий круг вопросов о роли архитектуры в строительном процессе, функциях архитектора, перспективах профессиональной подготовки кадров, а также рассказали министру об основных проблемах, с которыми сталкиваются архитекторы в своей работе. "Все специалисты сошлись во мнении, что повысить престиж профессии и уровень архитектурного облика республики в том числе поможет возвращение правового статуса должности "главный архитектор", а также освобождение архитекторов от выполнения несвойственных профессии функций", - отметили в пресс-службе.

Глава ведомства в свою очередь поручил создать рабочую группу по решению проблемных вопросов в области архитектуры, повышению архитектурной выразительности застройки и эффективности использования территорий, определению первостепенных задач и конкретных шагов по их достижению. Рабочей группе предстоит до 1 августа представить в Минстройархитектуры предложения по вопросам повышения архитектурной выразительности создаваемых районов (кварталов) жилой и общественной застройки при разработке градостроительной документации с исключением практики возведения зданий (сооружений), нарушающих общую дизайнерскую концепцию таких районов (кварталов). Также будут рассмотрены вопросы недопущения необоснованного увеличения плотности застройки в создаваемых и существующих жилых районах и обеспечения опережающего строительства объектов социальной инфраструктуры.

"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы вернуть отечественной архитекторе былую славу. Сейчас системного подхода в этой сфере нет. В этом деле нужно навести порядок и улучшить архитектурный облик страны", - подчеркнул Руслан Пархамович.

В мероприятии также приняли участие председатель Белорусского союза архитекторов Олег Быковский и директор БелНИИПградостроительства Александр Хижняк.-0-