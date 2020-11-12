Профессия педагога должна быть творческой - Карпенко

12 ноября, Минск /Ирина Денисович - БЕЛТА/. Профессия педагога должна быть творческой. Такое мнение сегодня высказал министр образования Игорь Карпенко во время открытия арт-пространства BSPU HALL и кафе BSPU CAFE в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Профессия педагога должна быть творческой, и не только во время учебного, но и воспитательного процесса, - сказал Игорь Карпенко. - В первую очередь педагог интересует учащегося как личность, что он собой представляет, что кроме своего предмета еще знает, чего достиг в жизни, какие у него есть дополнительные навыки. И, как мне кажется, та система, которая выстроена в БГПУ, способствует широкому формированию профессиональной культуры будущего педагога".

По словам министра образования, в BSPU HALL созданы все условия для занятий творческих коллективов. "Студенты в свободное от учебы время будут иметь возможность совершенствовать свои творческие способности, - отметил он. - BSPU CAFE тоже должно быть многофункциональным, в том числе как место проведения студенческих мероприятий. Для педагога немаловажно уметь держаться перед аудиторией, взаимодействовать с ней, поддерживать ее внимание. И, занимаясь в творческих коллективах, он получает соответствующие навыки. Уверен, такой творческий педагог, который в будущем придет в учреждение образования, будет там востребован".

Министр образования Игорь Карпенко и ректор БГПУ Александр Жук во время посещения арт-пространства BSPU HALL

Как дополнил ректор БГПУ Александр Жук, помещение, где теперь располагается арт-пространство, около 15 лет не использовалось, поэтому ремонт был масштабным. "Мы провели капитальный ремонт очень быстро, практически в течение полугода. И сегодня здесь просторный зал на 150 посадочных мест, выстроенный амфитеатром. Его украсили триптихом "Студенческий театр" известного художника Андрея Смоляка. Есть замечательная большая сцена, комнаты для репетиций, гримерные с соответствующими условиями для наших студентов и тех, кто будет выступать здесь", - подчеркнул он. - У нас все студенты очень активные. В университете функционирует около 100 клубных объединений, в которых занимаются примерно 1800 студентов. Шесть наших коллективов носят звание народного: четыре танцевально-хореографически-музыкальных и два студенческих театра - "Мы" и "Жывое слова". И, конечно, для такого большого количества творческих студентов необходимы соответствующие условия".

Кроме того, в арт-пространстве будет работать студия звукозаписи, для которой планируется закупить оборудование. "Словом, делаем все для того, чтобы наши студенты не только могли совершенствоваться как преподаватели определенных дисциплин, но и учились работать с современными "цифровыми" детьми, как мы говорим. Сегодня, к сожалению, интернет не всегда дает возможность формировать коммуникативные качества детей, поэтому учитель, умеющий петь, танцевать, играть на гитаре, организовывать творческую работу с детьми, будет отвечать всем требованиям современного педагога", - заключил Александр Жук.-0-

Фото Максима Гучека

Министр образования Игорь Карпенко и ректор БГПУ Александр Жук в кафе BSPU CAFE

Ректор БГПУ Александр Жук

В арт-пространстве BSPU HALL

В арт-пространстве BSPU HALL

В арт-пространстве BSPU HALL