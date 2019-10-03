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03 октября 2019, 08:05

Профессию учителя можно сравнить с трудом садовника

Для многодетной семьи Котик из Бреста этот год наверняка запомнится. После победы в областном этапе республиканского конкурса "Семья года" Наталья и Сергей со своими тремя детьми представят регион в финале. К нему Котики готовились все лето, а заодно и к новому учебному году. К школе в семье отношение особое: мама работает учителем начальных классов в яслях-саду - начальной школе N10 Бреста. О таких говорят: педагог от бога. Корреспондент БЕЛТА встретилась с дружной семьей и за чашкой ароматного чая узнала рецепт не только вкусной домашней пиццы, но и формулу успеха в семье и на работе.

- Что побудило вашу семью участвовать в конкурсе?

- Наташа - очень активная, любит разные проекты, - начинает разговор муж Сергей. - Сначала увлекли ее, а потом она нас.

- Все началось с разработки сценария "Искусство строить счастливую семью", который мы написали в прошлом году для конкурса, - подключается Наталья. - Эта работа была отмечена грамотой, а директор нашей школы Елена Николаевна Буглаева предложила поучаствовать в конкурсе: мол, вы семья молодая, творческая, креативная - все получится. Сначала мы победили в районном конкурсе многодетных семей, затем - в городском, а в мае нас признали "Семьей года" в Брестской области. За это время мы подготовили замечательный фильм, где знакомим зрителя с традициями нашей семьи, увлечениями и достижениями. Также выполнили два интересных конкурсных задания - визитную карточку семьи "Родовод" и социально значимый проект "Моя семья - моя страна".

- Классик утверждал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. В чем, на ваш взгляд, заключается искусство строить счастливую семью?

- Терпение прежде всего. Как говорится, выдержка и труд все перетрут. А еще очень важно вырабатывать взаимное уважение друг к другу. Это тот необходимый фундамент, на котором строится счастье семьи. Счастье вне нас появляется только тогда, когда оно есть внутри нас. Счастливая семья - это постоянная внутренняя работа любящих людей.

- Маша, мы счастливая семья? - обращается Сергей к трехлетней дочке. Малышка утвердительно кивает головой.

- Наталья, как вы стали педагогом, кто повлиял на выбор профессии? И почему именно начальные классы?

- Я не планировала становиться учителем именно начальных классов. Моя мама работала в школе, вела трудовое обучение у девочек. Я часто проводила свободное время у нее на работе - училась швейному делу, рукоделию, кулинарии. Мне было интересно. В принципе, это было спонтанное решение. После 9-го класса все мои подружки куда-то поступали, я тоже решила попробовать. Хотя мама была против: она хотела, чтобы я 11 классов оканчивала. Свой выбор остановила на ближайшем учебном заведении - Лидском педагогическом колледже. Отучившись, пошла работать в среднюю школу, в начальные классы, и одновременно поступила на заочное отделение в Брестский государственный университет имени Пушкина, где и познакомилась с будущим мужем.

- С кем труднее работать - с малышами или старшеклассниками?

- Мне кажется, маленькие детки, как пластилин, как тесто, которое сейчас Маша мнет, - мягкие, из них можно слепить что угодно. Маленький ребенок - как зернышко, как росточек. Нашу профессию можно сравнить с трудом садовника. Одни растения теплолюбивые, другие - холодоустойчивые, третьи любят яркий свет. Каждому нужен особый уход. Так и дети: кто-то требует больше внимания, кто-то - меньше. Мы их растим, холим и лелеем.

- Есть притча о мудреце, к которому пришла женщина за советом, как правильно воспитывать сына. Узнав, что ребенку пять лет, он сказал, что именно на столько она опоздала. Когда к вам приводят шести-, семилетних детей, их уже приходится перевоспитывать?

- Мы не перевоспитываем, нет. Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования. Ребенок впервые сталкивается с рядом строгих правил и обязанностей, которые развивают дисциплину, организованность, аккуратность и трудолюбие. На основе оценки учителя школьник приучается сопоставлять свое поведение с поведением одноклассников. И этот процесс я бы назвала самовоспитанием.

- В советские годы был очень популярен фильм "Доживем до понедельника", где роль учителя прекрасно сыграл Вячеслав Тихонов. Поскольку я сама из учительской семьи, знаю, что созданный им образ считался едва ли не эталонным. Вы в своей профессиональной деятельности на кого-то равнялись или у вас есть собственная формула хорошего учителя?

- Ответ простой: нельзя на себя примерить чужой размер. Определенного эталона в профессии у меня нет: все равно все пропускаешь через свой ум, сердце и вырабатываешь собственную модель. А талантливых учителей в моей жизни было много - тех, кто помогал, подсказывал, направлял, особенно, когда я была молодым специалистом. И сейчас есть коллеги, у кого можно чему-то поучиться, кто может дать хороший совет. Система образования это не что-то закостенелое, школа меняется вместе с жизнью, реформируется, возникают новые веяния, подходы.

- За два последних десятилетия наша школа пережила не одну реформу. Может быть, начальные классы это в меньшей степени затронуло. Как вы оцениваете результаты этих реформ? Чего, может быть, не хватает нашей школе?

- Вообще действие реформ видно спустя какое-то время, и дать полную оценку им сразу нельзя. То, что реформы проходят, это очень хорошо и здорово, потому что время сейчас такое - постоянно требует каких-то изменений. Наша страна должна выработать свою образовательную систему, которой в дальнейшем мы будем гордиться. Главное, основываться на том, что уже есть, брать лучший опыт и не менять вектор развития нашего образования ежегодно. А проблемы в образовании, не солгав, есть.

- И в чем основные проблемы заключаются?

- Наверное, это системность в подходе. Например, выпускается четвертый класс, а требования учителей пятых классов значительно выше того объема знаний, который мы даем нашим ученикам. Как он должен на эту ступеньку допрыгнуть? Преемственность должна быть в обучении: из сада - в школу, из класса - в класс.

- Я думала, вы скажете о загруженности бумажной работой и низкой зарплате.

- Да, зарплата в сфере образования невысокая. Я как человек творческий не люблю бумажной работы, но она нужна, чтобы видеть динамику. Заполнение журнала никто не отменит, нужно сесть и написать план урока, продумать тему и ход родительского собрания. Если у тебя есть система в работе, ты пользуешься своими наработками за предыдущие годы, и это существенно экономит время.

- Что самое трудное в профессии учителя? Какими качествами он должен обладать?

- У каждого человека наряду с профессиональными есть и личностные качества. Профессионализм учителя зависит от того, насколько он этими качествами умеет владеть и не дает различным трудным ситуациям выйти из-под контроля. Хотя это нелегко. В классе есть и бунтари, которые не прислушаются к твоему слову. Здесь помогают выдержка, терпение, жизненная мудрость. Классы стали многочисленными, до 30 человек, поэтому очень важно уметь уделить внимание каждому ребенку. Если он чем-то расстроен, подойти, склониться на уровне глаз и спросить: "Что у тебя случилось?"

- Наличие гаджетов у детей влияет на учебный процесс?

- В начальной школе это мешает организации детей, отвлекает и ученика, и учителя. На перемене дети не играют, не разговаривают друг с другом. В результате перерыв, который должен дать им возможность отдохнуть, превращается в очередной удар для здоровья. Во-первых, это большая зрительная нагрузка - почему сейчас много детей в очках. Во-вторых, во время вирусных инфекций, когда ребята стоят кругом над одним телефоном, они еще и заражают друг друга. Поэтому я своим ученикам запрещаю на переменах играть в телефонах.

- Моя мама, педагог начальных классов с 40-летним стажем, вспоминает, как учителя оставались после уроков с учениками для дополнительных занятий. В современной школе такое практикуется?

- Есть в школе сильные дети, высокомотивированные. Для таких учеников организованы стимулирующие занятия, где они готовятся к олимпиадным заданиям - по языку, литературе и математике. Но не каждый ребенок может успешно справляться с программой даже начальной школы. Таким ребятам тоже нужна помощь. Поэтому раз в неделю после уроков мы оставляем детей небольшими группами на поддерживающие занятия.

- А домашние задания для учеников остались?

- Только в первом классе их нет. Для остальных классов начальной школы домашние задания есть, на которые у ребенка должно уходить 80 минут. На самом деле дети младших классов еще не умеют правильно распоряжаться и управлять своим временем.

- В каком классе начальной школы вам интереснее работать?

- В четвертом, с детьми постарше, когда уже есть отдача от того, что ты раньше дал ученикам. В первом, во втором классе они пока делают маленькие успехи: им нужно прочитать задание, записать. А вот в четвертом они уже решают множество интересных творческих заданий. Это как игра в мяч. Я даю информацию, бросаю мяч и жду обратной подачи. В четвертом классе эта обратная связь учеников с учителем более осознанная. Сейчас у меня второй класс, мы, можно сказать, поднимаемся вверх по школьной лесенке.

- Наверное, трудно каждые четыре года: "встречай, учи и снова расставайся"?

- Да, расставание с детьми, ставшими за четыре года родными, всегда вызывает грусть. Учителя - вечные второгодники, имеющие возможность делать работу над ошибками. С каждым выпуском я с ребятами прохожу дорогу, насыщенную увлекательными уроками, интересными мероприятиями. Это как четыре поры года со своими учениками проживаешь. Но наступает новый сезон, приводят маленьких детей, которые берут своей непосредственностью, и ты как будто перерождаешься заново. А вообще каждый новый класс не похож на предыдущий, и по трафарету работать не получится, поэтому учитель должен постоянно совершенствоваться и развиваться.

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-

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