Профессионализм медработников помог преодолеть ситуацию с COVID-19 - Андрейченко

21 июля, Докшицы /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Профессионализм медицинских работников сыграл решающую роль в преодолении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси. Такое мнение высказал сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с коллективом Докшицкой центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в Витебской области Докшицкая больница второй приняла удар коронавируса после медучреждений областного центра. "Ее коллектив достойно с этим справился. Мы благодарны вам за стойкость и самоотверженность. Решающую роль в преодолении сложной ситуации сыграл профессионализм медицинских кадров. Вы достойно прошли этот непростой этап", - поблагодарил персонал больницы Владимир Андрейченко.

Важным фактором, сыгравшим в плюс медикам в сложных условиях, по его мнению, стала своевременно сформированная неплохая материально-техническая база медучреждения. "Несколько лет назад мы ввели здесь отличную стоматологию, которая успешно работает. Проведен большой ремонт в отделениях больницы, модернизирован пищеблок. Сейчас идет ремонт поликлиники", - констатировал председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко также обратил внимание на стратегию, которой придерживалась Беларусь во время эпидподъема. "Мы в стране не вводили карантин, не закрывали границы. Думаю, благодаря правильному балансу лечебных и профилактических мер нам удалось избежать серьезных вспышек и распространения коронавирусной инфекции", - отметил он.

Преодолению ситуации способствовала социальная политика, проводимая государством в сфере здравоохранения по сохранению коечного фонда, медицинских кадров и инфекционных отделений в районных больницах. Кроме того, на особый контроль были взяты дома-интернаты для пожилых людей. "Всего в Беларуси действуют 153 дома-интерната для престарелых граждан, включая отделения круглосуточного пребывания. В них находится сегодня 22 тыс. человек, из них 5,2 тыс. - лежачие. Обслуживающий персонал составляет 15 тыс. человек. Они тоже очень ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей, перешли на самоизоляцию и вахтовый режим работы по 14 дней. Благодаря этому удалось не допустить там крупных вспышек заболеваемости", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Справиться с волной коронавируса помогли все принятые меры, убежден Владимир Андрейченко. "Тем не менее расслабляться нельзя. Вы видите - в Европе идет вторая волна. Поэтому надо соблюдать все те рекомендации, которые вы же и даете: масочный режим, гигиена, социальное дистанцирование. Надо беречь себя и своих близких", - добавил он.

Во время встречи Владимир Андрейченко также вручил благодарности председателя Палаты представителей врачам Докшицкой ЦРБ Людмиле Захаревич, Наталье Чумак и Наталье Пятнице.

В разговоре с журналистами Наталья Чумак отметила сплоченность своего коллектива. "Врачи, медсестры, санитарки - никто не жаловался. Общая беда всех сплотила. Это большое чувство, когда есть поддержка. Солидарность коллектива помогала каждому из нас выстоять. Очень поддерживало и население. Помощь была со всех сторон", - подчеркнула врач.-0-