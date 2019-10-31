Профессионализм журналиста основан на внутренней ответственности за слово - декан журфака

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессионализм журналиста основывается на внутренней ответственности за сказанное или написанное им слово, заявила декан факультета журналистики БГУ Ольга Самусевич на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию журфака, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если человек профессионал, он понимает ответственность за свое слово, некие этические моменты: имеет он право озвучивать это в СМИ или нет. Я думаю, что вся профессиональная подготовка должна ориентироваться не только на получение конкретных умений и навыков, но и на воспитание внутренней ответственности за профессиональную журналистскую деятельность", - сказала Ольга Самусевич.

Она подчеркнула недопустимость фейковой информации, которая может привести к информационной войне. "Я считаю, когда мы говорим про профессионализм, то фейковая информация - не из этого поля лексема", - добавила декан.

Продолжая тему фейков, замдекана по учебной работе и образовательным инновациям Владимир Степанов отметил, что преподаватели журфака эту проблему видят и стараются прививать студентам соответствующие компетенции: на отдельных дисциплинах детально рассматриваются вопросы верификации информации, критической ее оценки.

Журналистика в последнее время находится в очень непростой ситуации, считает заместитель декана по цифровым технологиям Александр Градюшко. Конкуренцию создают Telegram- и YouTube-каналы. "В этом плане возрастают требования и к нам, преподавателям, и к новым дисциплинам. Важно, чтобы люди получали информацию из достоверных источников, а не доверяли фейковым и разного рода неофициальным каналам", - сказал он.-0-