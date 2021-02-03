3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональную подготовку в сфере медиации разрешили проходить студентам. Это предусмотрено постановлением Министерства юстиции №18 от 29 января 2021 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в порядок подготовки в сфере медиации. Теперь проходить подготовку для получения свидетельства медиатора могут не только физические лица, которые имеют высшее образование, но также студенты учреждений высшего образования.

При этом, как отметили в Минюсте, право на получение свидетельства медиатора у физлица, обучающегося в учреждении высшего образования и прошедшего подготовку в сфере медиации, возникает после того, как будет получено в установленном порядке высшее образование.

На сегодня в Беларуси 924 медиатора. За 2020 год было выдано 151 свидетельство медиатора.

На сайте Министерства юстиции размещен актуальный реестр медиаторов, где любой желающий может узнать контактную информацию о специалистах, которые получили свидетельство медиатора, и на рассмотрении каких конфликтов они специализируются (семейных, трудовых, коммерческих).

Медиация - это переговоры с участием нейтрального лица, именуемого медиатором. Чтобы получить свидетельство медиатора, человек проходит серьезное обучение, которое находится на стыке права и психологии. Медиатор - это специалист, который помогает организовать и провести переговоры таким образом, чтобы участвующие в конфликте люди могли выработать взаимовыгодное соглашение.-0-