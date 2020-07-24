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24 июля 2020, 11:11

Профессиональные социологи рассказали, что не так с интернет-опросами о ситуации в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время избирательных кампаний внимание к социологическим данным всегда увеличивается. Так, 2020 год наверняка запомнится беспрецедентным количеством соответствующих вбросов. Эксперты рассказали БЕЛТА, что не так с интернет-опросами о политической ситуации в Беларуси.

Пару месяцев назад в сети уже наблюдался всплеск интернет-голосований и фейковой социологии в отношении рейтингов потенциальных кандидатов в президенты. Последовавшее предупреждение от Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук позволило на какое-то время прекратить подобные "исследования". Однако после некоторой паузы в медийном пространстве снова стали появляться "социологические опросы", посвященные текущей политической ситуации в стране.

Так, на сайте imbelarus.com в июне-июле были размещены результаты пяти "социологических исследований" под общим названием "Беларусь - следующее десятилетие", выполненных в формате интернет-голосования. Информация о данных опросах продвигается и в социальных медиа - на одноименных YouTube- и Telegram-каналах. Несмотря на то, что тематика опросов разнится, все они в той или иной степени касаются предстоящих выборов.

Эксперты подчеркивают, что данные "исследования" к настоящей социологии не имеют никакого отношения. Непрофессионализм организаторов опроса заметен по тому, что на сайте указано о проведении социальных, а не социологических исследований. Плюс ко всему, нигде нет ни слова об организации, которая их проводит.

Руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук отметила, что результаты подобных "опросов" не являются достоверными, выводы не обоснованы и не имеют эмпирического социологического обоснования. Она указала на выборочную совокупность, которая имеет явно выраженные перекосы в сторону более молодой аудитории, проживающей в городах. Это не дает возможности экстраполировать результаты опроса на все взрослое население Беларуси. Кроме того, формулировки вопросов носят общий и неоднозначно интерпретируемый характер, что недопустимо в социологическом исследовании.

Есть претензии у социолога и к конструированию измерительных шкал в данных "исследованиях". "Так, на вопрос "Одобряете ли вы то, как Президент Беларуси решает вопросы внешней политики?" (здесь и к самой формулировке вопроса есть претензии) предлагаются следующие варианты ответа: "одобряю полностью", "одобряю частично", "отношусь нейтрально", "не одобряю частично" (как можно не одобрять частично?) и "НЕ одобряю полностью" (к ошибке формулировки прибавляется и выделенная заглавными буквами частица "не")", - пояснила Ирина Лашук.

Социолог Николай Сухотский в свою очередь предостерег, что подобные интернет-голосования не так безобидны, как кажутся: они не только далеки от профессиональной социологии, но и являются отработанным инструментом формирования в общественном мнении нужных настроений. "При этом гражданам следует понимать, что значительная "выборка" при интернет-голосованиях, достигающая нескольких тысяч респондентов, нисколько не подтверждает репрезентативность представленных данных", - обратил внимание специалист.

"Вынося за скобки по сути риторический вопрос о наличии у инициаторов опроса соответствующей аккредитации, предлагаемые респондентам варианты носят смыслоформирующий характер". "Обращаясь к чувствам человека, они педалируют тему личного отношения к действующему главе государства ("Насколько вас пугают действия Президента Беларуси?", "Насколько вас обнадеживает Президент Беларуси?", "Нравится ли вам Президент Беларуси?" и т.п.). Крайне странной и сомнительной представляется формулировка вопроса "Насколько вас сердит Президент Беларуси?", - привел примеры Николай Сухотский. Он также напомнил, как в 2010 году произошел "вброс" в СМИ фейковой социологии от имени Международного центра социологических и маркетинговых исследований Socium. Впоследствии выяснилось, что такой социологической службы не существует.

При этом экспертов привлек тот факт, что наиболее массовым является опрос "Одобрение Президента" (на 22 июля в нем принял участие 1871 человек). По мнению социологов, независимо от его итогов, это говорит об однозначной популярности действующего главы государства и внимании к его персоне.-0-

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