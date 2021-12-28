"Профессионалы и преданные родной земле люди". Сергеенко вручил госнаграды представителям различных сфер

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 57 представителей различных сфер деятельности. Торжественная церемония награждения с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко состоялась сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

За долгие годы плодотворной работы, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие промышленности и строительства, добровольного страхования и дорожного хозяйства, высокие достижения в области здравоохранения, культуры, благотворительности и гуманитарной деятельности, заслуги в учебе и воспитании подрастающего поколения 45 человек награждены медалью "За трудовые заслуги". Восемь человек получили орден Франциска Скорины. Кроме того, вручены четыре Благодарности Президента.

"Завершается 2021 год. Страна готовится пройти очередной рубеж летоисчисления своей независимости. Каждый год для нас важен как новая ступень в строительстве молодого суверенного государства, - отметил Игорь Сергеенко. - Уходящий год запомнился прежде всего главным политическим событием в жизни страны. Мы провели Всебелорусское народное собрание, определили приоритеты развития Беларуси, вместе выбрали дату и впервые отметили новый государственный праздник - День народного единства".

В 2022 год, как отметил глава Администрации Президента, белорусы вступают с оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. "Эту уверенность даете вы, трудолюбивые, ответственные люди, заряженные на результат и без остатка отдающие себя своему делу. По поручению Президента благодарю каждого из вас за личные достижения этого года, из которых складывается благополучие нашей родной страны, ваших семей и в целом всех белорусов. Вы и ваши трудовые коллективы - авторы общего успеха, и нам действительно есть чем гордиться", - подчеркнул он, обращаясь к награжденным.

Игорь Сергеенко обратил внимание, что в этом году сохранен самый высокий за последние 10 лет темп роста промышленного производства, делается усиление в инновационной деятельности. "На МТЗ изготовлен первый беспилотный трактор. Начинаем тестировать опытные образцы новой отечественной карьерной техники БЕЛАЗ с грузоподъемностью до 300 т. Значительно вырос экспорт сельхозпродукции, увеличилась география поставок товаров и техники, обеспечено положительное сальдо внешней торговли. В этом году построено 40 тыс. квартир, введен в эксплуатацию ряд знаковых объектов здравоохранения в Минске, Могилеве и Бресте. Построены новые школы и детские сады в Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Минске, спортивные комплексы в Могилеве, Брестской и Витебской областях. Мы уверенно поднимаемся на высокие места в международных рейтингах по уровню жизни. Важно, что мы идем вперед, несмотря на пандемию и беспрецедентное давление из-за рубежа", - констатировал он.

По его словам, высокие достижения в разных сферах деятельности достигнуты благодаря профессионалам своего дела, надежным и преданным родной земле людям. Среди награжденных - представители таких известных в Беларуси и за ее пределами предприятий, как "Беларуськалий", "Молочный мир", Оршанский льнокомбинат и многие другие. Заслуженные награды получили учителя, работники культуры, управленцы, представители общественных организаций и творческих профессий. В зале присутствовало много доблестных медиков, находящихся на передовой борьбы с пандемией и другими заболеваниями.

"Вы настоящие герои этого года, и, учитывая вызовы нашего времени, это не метафора, а констатация факта. Позвольте в вашем лице поблагодарить трудовые коллективы, которые вы представляете. В любом деле невозможен личный рост без участия и плеча рядом стоящего человека. Признание ваших заслуг на государственном уровне также знак качества предприятий, организаций, вырастивших классных специалистов. Искренне рад выполнить поручение главы государства и вручить заслуженные награды. Низкий поклон вам за верность стране и народу, за то, что вы делаете для людей", - добавил Игорь Сергеенко.-0-