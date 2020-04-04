Профессор БГУ Елена Довгань назначена спецдокладчиком ООН

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор факультета международных отношений БГУ Елена Довгань назначена специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония назначения Елены Довгань состоялась в ходе 43-й сессии Совета по правам человека. "Елена Довгань стала первым представителем Беларуси, утвержденным на авторитетный и престижный пост независимого международного эксперта Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Кандидаты на этот пост проходят конкурентный многоступенчатый и строгий процесс отбора, который основывается на критериях профессионального опыта и компетенций в области права", - отметили в пресс-службе БГУ.

В СПЧ ООН сейчас действуют 44 тематические специальные процедуры, за реализацию которых отвечают специальные докладчики. Они уполномочены информировать и консультировать совет по конкретным вопросам или ситуациям, готовить по ним тематические исследования, доклады и рекомендации. "Система Специальных процедур является центральным элементом механизма ООН по правам человека и охватывает гражданские, культурные, экономические, политические и социальные права", - пояснили в пресс-службе.-0-