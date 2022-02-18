Профессор: инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инкубационный период при омикроне составляет в среднем около 2-3 суток, рассказала корреспонденту "Медвестника" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова, сообщает БЕЛТА.

"Что касается нового штамма омикрон, то он имеет очевидное преимущество репликации перед дельтой и более низкий риск развития тяжелых заболеваний. Инкубационный период при омикроне составляет в среднем около 2-3 суток. Не исключено появление первых признаков недомогания на следующий день после контакта с больным COVID-19", - отметила Оксана Романова.

По ее словам, текущие данные позволяют называть омикрон более легким вариантом болезни, приближенным к известным видам ОРВИ, которые десятилетиями циркулируют в разных странах мира.

Обоняние и вкус в этом случае меняются гораздо реже, чем при дельта-варианте, а на первый план выходят стандартные симптомы - слабость, головная боль, повышение температуры до 38 градусов (иногда и выше), ломота в суставах и боли в мышцах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. Температура держится в среднем от 2 до 5 дней.

Более 70% случаев инфекции сопровождаются насморком, заложенностью носа и чиханием, способность ощущать запахи и вкусы частично или полностью сохраняется. До 60% пациентов испытывают першение и боли в горле.

Оксана Романова заметила, что особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим вариантам.

Сухой кашель беспокоит около 40-45% больных с новым вариантом коронавирусной инфекции. Если патогены проникают в легочную ткань, присоединяется одышка, усиливается кашель.

После выздоровления сохраняется риск постковидного синдрома, который диагностируется в среднем спустя 3 месяца. В механизме его развития участвуют эндотелиальная дисфункция, аутоиммунный и неврологический компоненты. Женщины более подвержены тяжелым остаточным явлениям после коронавируса.-0-

Интенсивная терапия требуется 1% зараженных омикроном пациентов

Профессор: инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток