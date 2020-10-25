Профессор МГИМО: ультиматум оппозиции - это попытка оживить протест в Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ультиматум оппозиции - это попытка оживить протест в Беларуси. Такое мнение высказала доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Это некая попытка оживить протест, заставить людей снова в значительной массе выйти на улицы. Но при этом ожидается очевидная провокация. Они все ближе и ближе подходят к необходимости вывода людей на уровень очень большой агрессии. Вот эта вот попытка ужесточения протеста - это и есть следующий шаг оппозиции, которой необходима сакральная жертва для того, чтобы раскручивать протестный потенциал", - считает Елена Пономарева.

По ее мнению, идеи разного рода ультиматумов возникли в связи с тем, что не получилось захватить власть, изменить политический вектор Беларуси. "И теперь предлагаются все новые и новые понятия, происходят попытки перехвата управления на разных участках. Мы с вами наблюдаем попытку задействовать разные социальные группы, разные слои населения. При этом каждый раз градус агрессивности повышается", - отметила эксперт.-0-