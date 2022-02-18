Профессор рассказала о симптомах COVID-19 в зависимости от возраста ребенка

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симптомы COVID-19 у детей и взрослых схожи, наиболее часто это лихорадка и кашель, рассказала корреспонденту "Медвестника" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова, сообщает БЕЛТА.

Она отметила, что у пациентов фиксируются также миалгия, ринорея, головная боль, тошнота/рвота, боли в животе, диарея, потеря обоняния и/или вкуса, одышка. По сравнению со взрослыми у детей чаще регистрируются желудочно-кишечные симптомы (могут проявляться без наличия респираторных проблем), конъюнктивит, ларингит и фебрильные судороги. Возможны неспецифические кожные высыпания.

У большинства детей заболевание протекает бессимптомно либо в легкой или среднетяжелой форме. Выздоровление наступает в течение 1-2 недель. Тем не менее возможно и тяжелое течение инфекции (тяжесть зависит от возраста и наличия факторов риска).

У детей первого года жизни обычно наблюдаются только вялость, отказ от еды и повышение температуры с легкими респираторными симптомами, характерными и для других ОРВИ, включая грипп.

Для пациентов младше 9 лет характерны более легкие клинические проявления. Одышка, потеря обоняния и/или вкуса регистрируются редко.

У детей 10 лет и старше проявления могут быть более выраженными и продолжительными.

В первую очередь врач должен оценить тяжесть состояния ребенка по внешнему виду, наличию температуры, одышки и ряду других признаков, отметила Оксана Романова.-0-