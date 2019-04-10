10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Дом без насилия" стартует в Беларуси 15 апреля, граждан проинформируют о правовых нормах, действующих в области борьбы с домашним насилием. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Специально созданные межведомственные рабочие группы в течение 12 дней посетят по месту жительства семейных агрессоров, выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах. "Представители министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, а также общественных объединений проинформируют граждан о правовых нормах, действующих в данной области. Расскажут также о помощи жертвам насилия, работе горячих линий. 25 апреля специалисты заинтересованных ведомств примут участие в работе горячей линии для пострадавших от насилия в семье (8-801-100-8-801), в пределах компетенции ответят на поступившие звонки", - проинформировали в МВД.

Как отметили в ведомстве, работой по профилактике насилия в семье МВД занимается постоянно. Это одно из основных направлений деятельности службы участковых инспекторов и участковых по делам несовершеннолетних. "В 2018 году сотрудники органов внутренних дел вынесли более 6,8 тыс. защитных предписаний гражданам, совершившим насилие в семье, в том числе более 6 тыс. - с установлением обязанности временно покинуть жилье. В текущем году данная мера уже применена к 1,9 тыс. граждан, в 1,8 тыс. случаях - с выселением. Кроме того, инициировано возбуждение свыше 600 уголовных дел превентивной направленности. В лечебно-трудовые профилактории республики направлено более 2 тыс. граждан, страдающих хроническим алкоголизмом, в том числе 380 женщин. К административной ответственности за правонарушения в быту привлечено около 12 тыс. человек", - рассказали в министерстве.

"Дом без насилия" позволит привлечь внимание к проблеме семейного насилия, расширить возможности по оказанию помощи его жертвам. Целью также является развитие навыков совместного общежития. Акция продлится до 26 апреля.-0-