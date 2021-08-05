Профилактическая акция "Летний патруль" продлится до 31 августа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная акция БРСМ, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Белорусского республиканского общества спасания на водах стартовала во всех регионах страны 1 июня и продлится до окончания летних каникул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"В первые летние месяцы в мероприятиях акции "Летний патруль", направленной на предупреждение несчастных случаев на воде и пожаров в лесопарковых зонах, приняли участие более 1370 представителей молодежных отрядов охраны правопорядка. Во время патрулирования прибрежных и лесных зон вместе с работниками подразделений МЧС и ОСВОД бойцы МООП занимались информационно-разъяснительной работой с населением по соблюдению правил поведения, мер безопасности на воде и в лесах. Всего за этот период состоялось 462 выхода", - рассказала Александра Гончарова.

Проект реализуется в рамках соглашения БРСМ и МЧС. Он способствует повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи.-0-