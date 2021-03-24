Профилактические меры позволили снизить преступность среди несовершеннолетних - Петришенко

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мер позволил снизить преступность среди несовершеннолетних. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Петришенко на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы нам удалось добиться определенных позитивных результатов в предупредительно-профилактической работе. Этому способствовало осуществление комплекса воспитательно-профилактических и организационно-практических мероприятий, проводимых в соответствии с концепцией непрерывного воспитания детей и учащийся молодежи, различных региональных комплексов мер и программ профилактической направленности. Все это оказало в целом позитивное влияние на состояние и динамику преступности", - отметил заместитель премьер-министра. В связи с этим Игорь Петришенко считает, что дополнительных мероприятий, комплексов мер и программ такого характера на сегодняшний день уже не требуется, а необходимо сосредоточиться на качестве их выполнения, на внимании к каждому ребенку, его поведенческим проблемам.

"На содержании воспитательно-профилактической работы, безусловно, скажутся новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, вступившие в силу 1 марта текущего года, и в первую очередь применение мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним, освобожденным от административной ответственности. Это требует от субъектов профилактики качественно новых подходов предупредительно-профилактической работы", - подчеркнул вице-премьер.

По информации заместителя премьер-министра, в последние годы несовершеннолетними все чаще совершаются преступления в сфере высоких технологий. "Кража также продолжает оставаться самым распространенным преступлением, и такая тревожная тенденция говорит о необходимости более эффективного использования субъектами профилактики предоставленных законодательством полномочий в сфере осуществления профилактической деятельности. Несмотря на положительные тенденции, правовая и индивидуальная профилактическая работа среди несовершеннолетних, методы и средства профилактики и реабилитации подростков с криминальным прошлым требуют нашего дальнейшего совершенствования", - считает Игорь Петришенко.-0-