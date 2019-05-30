Профилактика кори в Беларуси проводится в полном объеме - Минздрав

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси не исключает увеличения количества завозов вируса кори - учитывая ситуацию по заболеваемости в Европе, активный выезд белорусов за границу на отдых. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Специалисты напоминают: тем, кто планирует поездки за пределы Беларуси и не знает о своих прививках против кори, целесообразно уточнить их наличие в поликлинике по месту жительства, в здравпункте (медсанчасти) по месту учебы и работы и при необходимости привиться. Если у вернувшегося домой путешественника появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обращаться к участковому врачу или врачу-инфекционисту в поликлинике по месту жительства и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.

В Минздраве отмечают, что в Беларуси случаев кори в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Тем не менее ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле. В 2019-м в Беларуси зарегистрировано 106 лабораторно подтвержденных случаев кори, из которых 35 завозные, остальные - связанные с завозными. Они зарегистрированы во всех регионах: в Гомельской области - 21 случай, в Гродненской и Брестской областях - по 17 (в том числе в Гродно - 15), в Витебской и Минской областях - по 13, в Могилевской области - 3 случая. В Минске зафиксировано 22 случая.

В июне в Беларуси пройдут II Европейские игры, и людей, которые задействованы в их проведении, вакцинируют от кори. Кроме того, в апреле-мае проведена иммунизация против вирусного гепатита А работников предприятий общественного питания, занятых непосредственным приготовлением пищи, привлекаемых к обслуживанию участников и гостей игр. Для того чтобы снизить риск распространения групповых случаев заболеваний кишечными инфекциями, были лабораторно обследованы работники предприятий общественного питания и торговли, которые принимают непосредственное участие в приготовлении и раздаче пищи. Минздрав также принимает меры для профилактики легионеллезной инфекции среди участников и гостей Европейских игр.

Как подчеркнули в Минздраве, проведение этих и других мероприятий позволит организовать медико-санитарное обеспечение соревнований на должном уровне.-0-