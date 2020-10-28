Профилактика по распространению COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические меры по распространению COVID-19 обязывают неукоснительно выполнять в учреждениях образования для сохранения здоровья учащихся, сообщили БЕЛТА в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

В комплекс мер по профилактике возникновения и распространения коронавирусной инфекции вошли общепринятые рекомендации. Это соблюдение мер социального дистанцирования и правил личной гигиены, обеспечение должного санитарного состояния помещений путем проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, а также обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Работа "пропускного фильтра" для сотрудников учреждений, ограничение входа в помещение посторонних людей и прием корреспонденции бесконтактным способом тоже в списке рекомендаций.

"Советуем увеличивать продолжительность перемен, разделять время начала и окончания смен, организовывать посещение столовых по максимально разобщенному графику. В зависимости от интенсивности распространения инфекции, рекомендуем также ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других зрелищных мероприятий", - рассказали в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

По данным, которые представил ВОЗ, подростки и взрослые больше подвержены COVID-19, чем дети в возрасте до 10 лет. Подавляющее большинство всех случаев заболевания показывает, что юные мальчики и девочки заражаются именно после контактами с инфицированными взрослыми.-0-