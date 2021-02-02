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Общество
02 февраля 2021, 07:03

Профилактику болезней системы кровообращения усилят в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент в борьбе с болезнями системы кровообращения сместят на профилактику. Об этом говорится в государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

"Принципиально новым в госпрограмме является смещение акцентов на профилактику болезней системы кровообращения, начиная с раннего детского возраста", говорится в документе.

С этой целью предполагается создание структурной, функциональной и материальной базы в первичном звене здравоохранения, необходимой для профилактики, а также ранней диагностики, оценки риска и стратегически ориентированной терапии пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, а также людей с высоким риском их развития.

Госпрограмма предусматривает несколько приоритетных направлений. Речь идет, в частности, о реализации образовательных программ для различных групп населения по формированию приоритета здоровья и потребности в здоровом образе жизни. Уделят внимание обучению врачей-специалистов первичного звена по выявлению и динамическому наблюдению пациентов с артериальной гипертензией, профилактике ее осложнений, а также разработке и внедрению современных организационных технологий оказания неотложной кардиологической помощи на всех этапах. Будет развиваться аритмологическая помощь и организовываться такие профильные центры.

Ожидается, что к 2025 году количество выполненных чрескожных коронарных вмешательств на артериях сердца составит 1207,4 на 1 млн населения, а число имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств вырастет до показателя 445,5 на 1 млн населения.

Вместе с тем уже сейчас в стране внедряются современные методы диагностики и лечения, включая интервенционные технологии лечения острого коронарного синдрома, нарушений ритма, гибридные технологии, реализуется программа создания межрайонных интервенционных центров для лечения пациентов с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Болезни системы кровообращения традиционно занимают ведущее место в структуре смертности и инвалидности населения, при этом лидирующими являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни.-0-

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