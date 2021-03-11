Профили в школах должны открываться под востребованные в экономике специальности - Карпенко

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профили в школах должны открываться под востребованные в экономике специальности, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая сегодня учреждения образования Мядельского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Профили должны открываться под те специальности, которые будут востребованы в экономике. После 9-го класса, идя в профильный класс, учащийся должен четко осознавать, куда он будет поступать. Поэтому он должен быть заранее профессионально сориентирован", - сказал Игорь Карпенко.

Министр уверен, что администрация учебных заведений должна стать ближе к каждому педагогу, чаще с ними говорить и реагировать на все возникающие вопросы. Пристальное внимание он уделил работе с молодыми учителями. "Молодому специалисту не надо отрабатывать два года, чтобы получить категорию. Стал показывать в работе отличный результат - надо присваивать ему категорию. Это послужит хорошим стимулом для дальнейшего профессионального роста", - отметил он.

Игорь Карпенко поблагодарил педагогов за успешную работу в условиях пандемии, которые проявили хорошие творческие способности, инициативу при проведении занятий в учебных заведениях. "Мы не закрывали школы, система образования достойно сработала. Президент на VI Всебелорусском народном собрании сказал, что школа, как и раньше, будет выполнять функцию не только обучающую, но и воспитательную. Это вопросы социализации, подготовки к выходу в самостоятельную жизнь, которые нельзя решить дистанционно. Важно личное общение, взаимодействие в своем коллективе, опыт старшего поколения. Конечно, жизнь не стоит на месте, надо внедрять дистанционные формы образования. Но я глубоко убежден, что они в системе общего среднего образования не заменят полноценной классно-урочной системы", - подчеркнул он.

Министр акцентировал внимание: "Перед отраслью на следующую пятилетку поставлена задача - завершить цифровизацию образования. Принято решение на открытом тендере выбрать единую платформу с определенным доступом для каждого учебного заведения и с закрепленной ответственностью структур, которые будут обслуживать эти школы. Техническое обслуживание должно быть прозрачным, полная централизация в этих вопросах", - добавил Игорь Карпенко. Будет продолжена работа по оснащению школ мультибордами и 3D-принтерами, а кабинетов трудового обучения - современным оборудованием, станками и наглядными пособиями. Школы и далее будут оснащаться спортивным инвентарем и тренажерами.

Были обсуждены также вопросы доплат учителям, их активность в социальных сетях. Кроме того, министр ознакомился с организацией учебного процесса, материально-технической базой учреждений образования Мядельского района.-0-