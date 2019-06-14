Профориентацию нужно начинать в детском саду - эксперт

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профориентация должна проводиться с детского сада. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич во время круглого стола БЕЛТА.

"Мы сотрудничаем со шведской службой занятости, они занимаются профориентацией детей с 5-6 лет. Нужно сразу определять свои способности и уже в дальнейшем реализовывать желания. Можно хотеть стать программистом или менеджером, но нужно иметь к этому способности. Хорошо быть хорошим парикмахером и хорошим сантехником, и плохо быть плохим экономистом и плохим юристом. Способный человек с опытом, навыками, образованием - это успешный человек", - считает Татьяна Кудевич.

Тем, кто еще не определился с делом всей жизни, можно обратить внимание на Атлас новых профессий, выпущенный Московской школой управления "Сколково", советует начальник управления по работе с персоналом БГУ, координатор проекта HR-университет БГУ Наталья Непевная. "Там есть любопытная информация, думаю, молодежи будет интересно посмотреть, в каком направлении стоит двигаться", - добавила эксперт.

Всем без исключения стоит развивать интеллектуальное любопытство, желание знать и понимать суть вещей, а не смотреть на все поверхностно, считает начальник управления обучения и развития персонала ОАО "Белинвестбанк" Лора Ункуца. По ее мнению, сейчас стало меньше любопытных людей, которые хотят учиться и жадно поглощают знания.-0-

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