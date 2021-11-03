Профориентационные мероприятия к поступлению в военно-учебные заведения проходят в ВС

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси с 1 ноября по 31 декабря проводятся мероприятия военно-профессиональной ориентации граждан к поступлению в военно-учебные заведения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Во время мероприятий будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях, встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах Беларуси.-0-