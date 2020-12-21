Профориентационный проект стартовал в университете МЧС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серию профориентационных плакатов для будущих абитуриентов подготовили в , сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.

Для тех, кто еще не определился с будущей профессией и находится в поиске, учебно-методический центр университета МЧС разработал проект "Поступай правильно". К его реализации подключился и медиацентр УГЗ.

Стартовал проект с презентации плакатов. Авторы утверждают: в университете МЧС не готовят супергероев и не превращают Золушек в принцесс - здесь обучают искусству спасения. На плакатах использован слоган ставшей популярной в Беларуси рекламной кампании МЧС по пропаганде безопасности "Жизнь - это не кино".

Еженедельно работники и курсанты спасательного вуза будут проводить онлайн-встречи с учащимися выпускных классов и рассказывать об особенностях поступления в университет МЧС, о специальностях, формах обучения и преимуществах при освоении образовательных программ, отвечать на вопросы. Кульминацией проекта станет день открытых дверей вуза, который пройдет весной 2021 года.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям. За все время на базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение более 55 тыс. человек.-0-