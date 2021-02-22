22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз добился компенсации для работника через 14 лет после получения травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как рассказали в федерации, 14 лет назад слесарь минского предприятия во время своей рабочей смены получил производственную травму. По итогам расследования происшествия вины нанимателя и работника установлено не было. Из-за правовой неосведомленности работник не обращался к нанимателю с требованием о компенсации причинения вреда здоровью. Уже на пенсии он узнал, что в соответствии с коллективным договором мог получить компенсацию. Обратился за помощью в профсоюз, где оказали всю необходимую поддержку - от консультации до подготовки процессуальных документов в суд. В итоге было заключено мировое соглашение и пострадавший смог получить от предприятия почти Br10 тыс. в счет компенсации морального вреда.

"В соответствии с нормами законодательства срок исковой давности не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Поэтому даже через несколько лет после получения травмы работник имеет право требовать возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, - пояснила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь. - Помимо возмещения вреда работник может требовать выплат, предусмотренных коллективным договором. Как правило, в соответствии с коллективным договором пострадавшему работнику оказывается единовременная материальная помощь в размере одного среднемесячного заработка за каждый процент утраты трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания".

В ФПБ также рассказали, что необходимая помощь в получении выплат в соответствии с коллективным договором за причиненный вред здоровью оказывалась и при коллективных обращениях. Например, в прошлом году за помощью в профсоюз обратились сразу 50 работников одного из столичных заводов. Речь шла о получении единовременной материальной помощи в счет возмещения вреда здоровью в связи с профессиональными заболеваниями. Интересы работников в суде представляли юристы Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш". По решению суда суммарно было взыскано более Br400 тыс. в пользу работников. -0-