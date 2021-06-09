Профсоюз медиков: горячее питание для работников организовано в 95,3% организаций отрасли

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество организаций отрасли здравоохранения, в которых организовано горячее питание работников, увеличилось, сообщает БЕЛТА со ссылкой на результаты мониторинга Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ).

На 1 июня 2021 года горячее питание организовано в 1093, или 95,3% от общего количества организаций отрасли, где созданы первичные профсоюзные организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких организаций увеличилось почти на 4%.

По словам главного технического инспектора БПРЗ Людмилы Морозовой, количество помещений для общественного питания по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5,1%, в том числе столовых (буфетов) - на 3,1%, комнат приема пищи - на 5,2%. Одновременно на 15% (с 20 до 17) снизилось количество организаций, в которых организовано выездное питание работников предприятиями, специализирующимися на оказании таких услуг.

В некоторых организациях здравоохранения специалисты технической инспекции отраслевого профсоюза отметили профессиональный подход к организации общественного питания. Высокая культура обслуживания и улучшение санитарно-гигиенических условий зафиксированы, в частности, в Белорусском государственном медицинском университете.

Улучшены условия для питания работников отрасли в Могилевской области. Согласно рекомендациям профсоюзных специалистов в Кричевской и Чаусской центральных районных больницах, Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи, Бобруйской и Быховской центральных больницах оборудованы и оснащены всем необходимым новые комнаты для приема пищи, проведен косметический ремонт с оснащением бытовой техникой.

Возросло общее количество помещений для общественного питания в учреждениях, находящихся на профобслуживании в Гомельской областной организации профсоюза. Частично это стало возможным благодаря безвозмездной (спонсорской) помощи отраслевого профсоюза. За первое полугодие этого года Гомельский областной комитет на оснащение комнат отдыха и приема пищи учреждений здравоохранения области направил Br10,5 тыс.

В учреждениях здравоохранения Витебской области столовые открыты в трех больницах, медицинском университете и двух медколледжах. Для приема пищи переоборудованы 35 комнат, отремонтированы 18 санитарно-бытовых помещений. Однако, по информации областной организации профсоюза, имеющиеся резервы до конца не задействованы. Остается ряд организаций, где нужно провести косметический ремонт комнат приема пищи, заменить мебель, установить холодильное оборудование и умывальники.

"Объектов общественного питания, не соответствующих требованиям санитарных норм или не находящихся в эксплуатации, не выявлено" - подчеркнули в БПРЗ.

Кроме того, есть положительная динамика по включению в коллективные договоры нормы, касающейся создания условий или удешевления стоимости питания работников. По состоянию на 1 июня 2021 года количество организаций здравоохранения, колдоговоры которых содержат такие нормы, составило 920, или 80,2% от общего числа организаций и учреждений, в которых созданы первичные профсоюзные организации.-0-