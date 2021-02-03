Профсоюз медиков констатировал снижение производственного травматизма в учреждениях здравоохранения

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях здравоохранения наблюдается снижение производственного травматизма, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

Согласно результатам анализа произошедших в 2020 году в организациях здравоохранения несчастных случаев, проведенного технической инспекцией отраслевого профсоюза, количество потерпевших составило 46 человек (в 2019 году - 56). Таким образом, производственный травматизм по сравнению с предыдущим годом снизился почти 18%.

По мнению профсоюзных специалистов в области охраны труда, позитивные сдвиги произошли прежде всего благодаря возросшей ответственности руководителей и специалистов за обеспечение безопасных условий труда и усилению целенаправленной работы по предупреждению несчастных случаев на производстве.

Количество работников, которые получили травмы на производстве, снизилось в организациях, подчиненных главным управлениям по здравоохранению Минского, Витебского, Гродненского, Могилевского облисполкомов и в организациях, подчиненных комитету по здравоохранению Мингорисполкома и Минздраву. А увеличилось их число в организациях, подчиненных главным управлениям по здравоохранению Брестского и Гомельского облисполкомов.

Почти половина всех несчастных случаев на производстве (47,8%) произошла по причине личной неосторожности. При этом травмы, отнесенные к тяжелым, получили семь работников, или 15,2%. Еще пять (10,9%) работников отрасли получили травмы по причинам, независящим непосредственно от состояния охраны труда в организациях. Речь идет о противоправных действиях других людей. В результате нарушения правил дорожного движения другим лицом пострадали 10 работников организаций здравоохранения, из них один работник получил травму, отнесенную к тяжелым.

В конце 2020 года были зафиксированы два случая смертельного травмирования работников организаций здравоохранения, расследование по которым сейчас ведется. Один из случаев произошел в результате пожара в одном из помещений здания кислородного пункта в Брестской ЦРБ, который случился, предположительно, из-за разрушения микроволновой печи. Причины произошедшего, как отметили в профсоюзе, указывают на отсутствие налаженного в учреждении взаимодействия специалиста по пожарной безопасности со службой охраны труда, некачественное и несвоевременное проведение периодического контроля выполнения требований безопасности.-0-