Профсоюз медиков на летнее оздоровление детей выделит почти Br58 тыс.

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения окажет помощь в летнем оздоровлении детей членов профсоюза и выделит на эти цели почти Br58 тыс., сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям" помощь на удешевление путевок в оздоровительные лагеря будет оказана работникам 32 организаций здравоохранения (для 832 детей), первички которых находятся на профобслуживании в РК БПРЗ и подали заявки.

Размер помощи составит Br70 из расчета на одного ребенка члена профсоюза. Соответствующее решение принято сегодня на заседании президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В 2020 году Республиканский комитет отраслевого профсоюза на эти цели перечислил около Br25,7 тыс. Адресную помощь получили 367 детей, родители которых являются членами первичных профсоюзных организаций 33 учреждений здравоохранения.-0-