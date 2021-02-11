Профсоюз медиков планирует оздоровить около 2 тыс. работников отрасли

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения (БПРЗ) до марта планирует оздоровить около 2 тыс. работников здравоохранения - членов профсоюза, сообщили БЕЛТА в БПРЗ.

С октября 2020 года курс санаторно-курортной реабилитации прошли уже 679 человек, в том числе 330 - в январе. По количеству воспользовавшихся предоставленными скидками на оплату путевок работников учреждений здравоохранения лидируют профсоюзные организации Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской областей и города Минска. В числе оздоровившихся есть и студенты медицинских учреждений образования.

В связи с пандемией в прошлом году отраслевой профсоюз здравоохранения усилил многие составляющие профсоюзной помощи, расширил ее возможности. Работник системы здравоохранения, перенесший коронавирусную инфекцию, обратившись в первичную профсоюзную организацию по месту постановки на профучет, вправе рассчитывать на помощь профсоюза в оздоровлении и санаторно-курортном лечении. Скидка на оплату путевки в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" может доходить до 75% ее стоимости.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения оказывает членам профсоюза материальную помощь для приобретения путевок в санатории сети "Белпрофсоюзкурорт", удешевляя их стоимость. В январе РК БПРЗ компенсировал часть стоимости путевок для восьми членов первичных профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании в Республиканском комитете. Общая сумма расходов на эти цели составила более Br2 тыс.

На оздоровление были направлены работники - члены профсоюза РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, РНПЦ психического здоровья, РНПЦ детской хирургии, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Медицинской службы гражданской авиации и члены первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного медицинского университета.-0-