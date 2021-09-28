Профсоюз медиков усилил контроль наличия и выдачи СИЗов работникам отрасли

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения усилил контроль наличия и выдачи СИЗов работникам отрасли, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

"С приходом очередной волны COVID-19 техническая инспекция труда взяла на общественный контроль не только обеспечение, но и выдачу, а также правильность применения работниками средств индивидуальной защиты", - отметили в профсоюзе.

За сентябрь организации и учреждения здравоохранения заметно пополнили запасы медицинских масок, санитарной одежды и медицинских перчаток. Наибольший уровень запаса масок сейчас у медиков Гомельской области - почти 8,5 млн пар, Брестской - более 7 млн пар и Минской - 6,4 млн пар.

Увеличился за месяц и составил более 1,5 тыс. л запас дезинфицирующих и антисептических средств, что позволит в течение полутора - двух месяцев защитить работников от COVID-19.

По оперативной информации технической инспекции труда отраслевого профсоюза, медицинские организации страны на конец сентября насчитывают 47,8 млн медицинских масок, около 175 тыс. защитных очков и почти 1,5 млн респираторов, свыше 22,2 млн медицинских перчаток, 915 тыс. единиц противоэпидемических костюмов и почти 1,3 млн санитарной одежды.

Отраслевой профсоюз держит эти вопросы на особом контроле по всем регионам.-0-