Профсоюз медиков в 2020 году пополнился 80 первичками

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году создано 80 новых первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения, из них 74 - на предприятиях частной формы собственности, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе по итогам заседания президиума БПРЗ.

Ряды отраслевого профсоюза пополнились 654 новыми членами. В частности, в Минской области есть новые первички, куда вошли все сотрудники организаций.

Особый импульс работе по созданию первичных профсоюзных организаций придала встреча Президента Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой в ноябре 2020 года. Глава государства тогда подчеркнул, что в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация.

Областными, Минским городским комитетами отраслевого профсоюза ежемесячно анализировался реестр организаций негосударственной формы собственности, занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью, в которых предполагалось создание первичных профсоюзных организаций. До членов трудовых коллективов доносили информацию о значимости и роли профсоюзов, проводимой работе по защите прав и интересов трудящихся.

53 организации, в которых созданы первички, занимаются медицинской и фармацевтической деятельностью, 27 - другими видами деятельности.-0-