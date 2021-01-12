Профсоюз медиков в декабре выделил более Br1 млн на мероприятия, связанные с эпидситуацией

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br1 млн выделено в декабре 2020 года Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

На приобретение СИЗов, дезинфицирующих средств и иные цели направлено около Br120 тыс., на оказание материальной помощи членам профсоюза, которую получили 8373 сотрудника, - почти Br900 тыс.

Основным источником финансирования за этот период стали первичные профсоюзные организации отраслевого профсоюза, выделившие на противоэпидемические мероприятия более Br850 тыс.

В частности, для поддержки работников организаций здравоохранения Бобруйска, перенесших заболевание COVID-19, первички учреждений здравоохранения города в декабре 2020 года оказали матпомощь 38 работникам в размере около Br2,8 тыс. Еще 1294 члена профсоюза в связи с наступлением временной нетрудоспособности, вызванной коронавирусной инфекцией, получили матпомощь на общую сумму более Br90 тыс.

Кроме того, медработникам - членам профсоюза частично были компенсированы затраты на оздоровление в санаториях ФПБ.

Обеспечение безопасных условий труда и предоставление помощи тем, кто оказался в непростой ситуации из-за пандемии, остаются в поле зрения отраслевого профсоюза. БПРЗ продолжил работу по созданию благоприятных бытовых условий для медицинских работников, организуя и оборудуя дополнительные места для питания в тех учреждениях здравоохранения, где было приостановлено функционирование буфетов и комнат для приема пищи из-за их нахождения на территории "грязной зоны".

Всего расходы Белорусского профсоюза работников здравоохранения на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года составили более Br6 млн 244 тыс.-0-