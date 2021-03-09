Профсоюз медиков в феврале выделил более Br680 тыс. помощи в связи с COVID-19

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения в феврале выделил на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, более Br683,75 тыс., сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

В частности, на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и иные цели направлено Br71 685, на оказание материальной помощи членам профсоюза - более Br612 тыс. (ее получили 6795 человек). Средства выделяли как Республиканский, областные, Минский городской комитеты профсоюза, так и первичные профсоюзные организации.

Всего отраслевой профсоюз на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, с 1 апреля 2020 года по 28 февраля 2021-го выделил более Br7,6 млн. На приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и другие цели ушло свыше Br2,7 млн, оказание материальной помощи членам профсоюза - почти Br4,896 млн.

Безопасность работников в условиях COVID-19 и помощь оказавшимся в непростой ситуации по-прежнему находятся в центре внимания отраслевого профсоюза. В частности, в феврале Минская областная организация профсоюза оказала материальную помощь 80 медицинским работникам в размере Br7435. На оздоровление медицинских работников области направлено Br6358. Гродненский обком направил на оздоровление Br11 077.

Что касается первичных профсоюзных организаций, они также внесли немалую помощь. Например, первичка Борисовской центральной районной больницы оказала материальную помощь членам профсоюза в размере Br1 тыс., закупила и передала средства защиты, дезинфицирующие средства на сумму Br1,7 тыс. Профком Слуцкой центральной районной больницы направил на приобретение рециркуляторов воздуха, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств Br2654. Первичка Островецкой центральной районной больницы на добровольное страхование 92 членов профсоюза затратила Br2760.

Чтобы компенсировать затраты медицинских работников на оздоровление в санаториях ФПБ, отраслевой профсоюз выдел в качестве материальной помощи Br42,6 тыс.

Кроме того, Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности для поддержки медицинских работников провел благотворительную акцию, в ходе которой оказал спонсорскую помощь на приобретение средств индивидуальной защиты для Солигорской центральной районной больницы на сумму Br5150. Средства защиты и бытовые дозаторы на сумму Br1,7 тыс. закуплены и для Борисовской центральной районной больницы.

Профсоюз на местах активно проводит различные акции, эстафеты солидарности. Продолжает действовать горячая линия по защите трудовых интересов медиков при борьбе с коронавирусом, а также по вопросам обеспечения средствами индивидуальной защиты. Специалисты региональных организаций профсоюза готовы ответить на все вопросы, проконсультировать о положенных льготах и выплатах. Звонить можно по телефонам +375 44 584-72-27, (8017) 242-83-54.-0-